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российские войска обстреляли Херсонскую область: погиб ребенок, четверо ранены

Киев • УНН

 • 492 просмотра

В результате российских обстрелов Херсонской области погиб 11-летний ребенок, еще четыре человека получили ранения. Враг атаковал из артиллерии и дронов, повреждены дома, АЗС и школа.

российские войска обстреляли Херсонскую область: погиб ребенок, четверо ранены

В Херсонской области в результате российских обстрелов погиб ребенок и ранены четыре человека. Об этом сообщает Нацполиция, пишет УНН.

Детали

От российских атак страдали Херсон, Антоновка, Садовое, Приднепровское, Белозерка, Новодмитровка, Черешеньки, Никольское, Берислав, Новоалександровка, Дудчаны, Томарино. Среди поврежденных гражданских объектов - многоквартирный и шесть частных домов, АЗС, газопровод, школа.

В Белозерке из-за сброса взрывчатки с БПЛА пострадал 58-летний мужчина. Медицинская помощь понадобилась и 49-летнему местному жителю, который 12-го июня попал под артобстрел. В больнице скончался 11-летний мальчик, который 11-го июня на собственном дворе получил тяжелые ранения в результате атаки российского дрона

- отмечает полиция.

За медицинской помощью обратился 70-летний житель Дудчан, который 12-го июня пострадал в результате артобстрела.

В больницу доставили и 66-летнего жителя Садового, который 7 июня попал под дроновый удар врага.

В Черешеньках в результате сброса с БПЛА сгорело около 20 гектаров посева пшеницы.

Ночью враг атаковал Днепропетровщину: в ОВА рассказали о последствиях вражеских ударов14.06.25, 08:17 • 2678 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВойнаКриминал и ЧП
Белозерка
Херсонская область
Берислав
Херсон
Tesla
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