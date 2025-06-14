российские войска обстреляли Херсонскую область: погиб ребенок, четверо ранены

В Херсонской области в результате российских обстрелов погиб ребенок и ранены четыре человека. Об этом сообщает Нацполиция, пишет УНН.

Детали

От российских атак страдали Херсон, Антоновка, Садовое, Приднепровское, Белозерка, Новодмитровка, Черешеньки, Никольское, Берислав, Новоалександровка, Дудчаны, Томарино. Среди поврежденных гражданских объектов - многоквартирный и шесть частных домов, АЗС, газопровод, школа.

В Белозерке из-за сброса взрывчатки с БПЛА пострадал 58-летний мужчина. Медицинская помощь понадобилась и 49-летнему местному жителю, который 12-го июня попал под артобстрел. В больнице скончался 11-летний мальчик, который 11-го июня на собственном дворе получил тяжелые ранения в результате атаки российского дрона - отмечает полиция.

За медицинской помощью обратился 70-летний житель Дудчан, который 12-го июня пострадал в результате артобстрела.

В больницу доставили и 66-летнего жителя Садового, который 7 июня попал под дроновый удар врага.

В Черешеньках в результате сброса с БПЛА сгорело около 20 гектаров посева пшеницы.

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