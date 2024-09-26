Армія рф від самого ранку атакує Херсон: є постраждалі

російські війська продовжують завдавати ударів по Херсону. Вранці 26 вересня вже двічі вдарили по обласному центру, відомо про двох постраждалих. Через ворожі атаки вночі у Херсонській громаді зазнали поранень троє людей. Про це УНН повідомляє із посиланням на Херсонську ОВА.

Деталі

Близько сьомої ранку ворог атакував Дніпровський район Херсона. Внаслідок обстрілу постраждала 62-річна жінка. У неї – вибухова травма, контузія та поранення ніг.

Близько 08:40 російські війська вдарили по місту за допомогою БПЛА. Внаслідок скидання вибухівки з дрона 60-річний чоловік дістав вибухову травму, уламкові поранення голови та тулуба.

Потерпілий самостійно звернувся до лікарні. Нині медики проводять обстеження та надають йому необхідну допомогу.

Учора вночі російська авіація атакувала Херсонську громаду. Після ударів КАБ рятувальники деблокували з-під завалів двох постраждалих цивільних – 82-річного чоловіка та 78-річну жінку. У них діагностували вибухові травми, контузії, до того ж у чоловіка – уламкові поранення голови.

Через обстріли рф були знеструмлення в 11 областях, застосування графіків відключень не заплановано

Після другої години ночі під ворожими ударами опинилася Білозерка. Внаслідок ворожого обстрілу 46-річний чоловік, який перебував на подвірʼї, дістав вибухову травму і уламкове поранення грудної клітини.

Також "швидка" доставила до лікарні жінку, яка постраждала через нічний обстріл Комишан. 49-річна місцева жителька постраждала через "приліт" російського снаряда в будинок. Вона дістала вибухову травму й контузію.

Крім того, повідомляється, що до лікарні звернувся 57-річний чоловік, який постраждав через учорашній російський обстріл Зимівника. У потерпілого – вибухова травма та контузія.

Четверо загиблих та 19 поранених - наслідки російських обстрілів Донеччини за добу