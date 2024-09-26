Армия рф с самого утра атакует Херсон: есть пострадавшие
Киев • УНН
рф нанесла удары по Херсону и области, ранив ночью и утром 5 мирных жителей. Атаки осуществлялись с помощью авиации, артиллерии и беспилотников, повреждены жилые дома.
российские войска продолжают наносить удары по Херсону. Утром 26 сентября уже дважды ударили по областному центру, известно о двух пострадавших. Из-за вражеских атак ночью в Херсонской общине получили ранения три человека. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Херсонскую ОВА.
Детали
Около семи утра враг атаковал Днепровский район Херсона. В результате обстрела пострадала 62-летняя женщина. У нее - взрывная травма, контузия и ранения ног.
Около 08:40 российские войска ударили по городу с помощью БПЛА. В результате сброса взрывчатки с дрона 60-летний мужчина получил взрывную травму, осколочные ранения головы и туловища.
Пострадавший самостоятельно обратился в больницу. Сейчас медики проводят обследование и оказывают ему необходимую помощь.
Вчера ночью российская авиация атаковала Херсонскую громаду. После ударов КАБ спасатели деблокировали из-под завалов двух пострадавших гражданских - 82-летнего мужчину и 78-летнюю женщину. У них диагностировали взрывные травмы, контузии, к тому же у мужчины - осколочные ранения головы.
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После двух часов ночи под вражескими ударами оказалась Белозерка. В результате вражеского обстрела 46-летний мужчина, который находился во дворе, получил взрывную травму и осколочное ранение грудной клетки.
Также "скорая" доставила в больницу женщину, которая пострадала из-за ночного обстрела Камышан. 49-летняя местная жительница пострадала из-за "прилета" российского снаряда в дом. Она получила взрывную травму и контузию.
Кроме того, сообщается, что в больницу обратился 57-летний мужчина, который пострадал из-за вчерашнего российского обстрела Зимовника. У пострадавшего - взрывная травма и контузия.
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