Четверо погибших и 19 раненых - последствия российских обстрелов Донетчины за сутки
Киев • УНН
Российские войска обстреляли 17 населенных пунктов Донецкой области, нанеся 2807 ударов. Повреждены 78 гражданских объектов, в том числе 39 жилых домов. Больше всего пострадал Краматорск.
Четыре человека погибли, еще 19 - получили ранения в результате российских обстрелов населенных пунктов Донецкой области за прошедшие сутки, 25 сентября. российские войска из различного вида вооружения обстреляли 17 населенных пунктов Донецкой области, сообщает УНН со ссылкой на полицию региона.
За сутки полицейские зафиксировали 2 807 вражеских ударов по линии фронта и жилому сектору.
Снаряды взорвались в 17 населенных пунктах: городах Угледар, Горняк, Константиновка, Краматорск, Лиман, Покровск, Северск, поселке Новоэкономическое, селах Богоявленка, Диброва, Дроновка, Звирово, Никаноровка, Новопавловка, Александро-Калиново, Ореховатка, Торское.
Повреждено 78 гражданских объектов, из них 39 жилых домов.
На Краматорск россияне сбросили две бомбы "ФАБ-250" с модулями УМПК - убили двух мирных жителей: 87-летнюю женщину и 50-летнего мужчину. Ранены 16 гражданских лиц, в том числе трое детей: 15-летнего парня и двух девочек 4 и 10 лет (дочери погибшего мужчины). Повреждены 19 многоквартирных домов и 13 гражданских авто.
В Горняке в результате удара дрона один человек погиб и один получил ранения, поврежден частный дом.
Есть погибший в Дроновке, которую враг обстрелял из артиллерии.
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Константиновка пережила 6 ударов, нанесенных тремя ФАБами, артиллерией и дронами. Ранен гражданский человек. Повреждены 2 многоквартирных и частный дом, магазин, админздание, АЗС, 10 гражданских автомобилей.
В Покровске оккупанты попали дроном по гражданскому авто - пострадал мирный житель.
По Ореховатке войска рф ударили тремя бомбами "ФАБ-250" с модулями УМПК - повредили объект критической инфраструктуры.
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