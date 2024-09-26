В Херсонской области 63-летнего мужчину ранил вражеский дрон
Киев • УНН
63-летний мужчина пострадал от взрыва дрона в Антоновке, Херсонская область. Пострадавший со взрывной травмой и осколочными ранениями доставлен в больницу Херсона для обследования и лечения.
В Херсонской области ранен мужчина в результате атаки дрона. Об этом сообщает Начальник Херсонской городской военной администрации, передает УНН.
Детали
63-летний мужчина доставлен в одну из больниц Херсона после того, как он стал жертвой атаки дрона, сбросившего взрывчатку. Инцидент произошел в Антоновке около 19:00, когда вражеская беспилотная летательная машина ударила по территории, где находился пострадавший.
В результате взрыва мужчина получил взрывную травму и осколочные ранения. Сейчас медики проводят дополнительные обследования, чтобы оценить состояние здоровья пациента и оказать необходимую медицинскую помощь.
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