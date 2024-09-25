Российские оккупанты обстреляли из танка село на Херсонщине

Враг обстрелял из танка село Михайловка на Херсонщине. Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

"Из-за обстрела Михайловки погиб местный житель. Вечером российские войска ударили по селу из танка. Разрушены несколько жилых домов", - сообщил Прокудин.

Не обошлось без жертв.

"К сожалению, смертельные ранения получил 72-летний мужчина", - сообщил председатель Херсонской ОВА, выразив свои соболезнования родственникам погибшего.

80-летняя женщина погибла из-за вражеского обстрела пригорода Херсона, есть пострадавшая