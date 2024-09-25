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Видим динамику предоставления качественных услуг, развития сельских территорий - эксперт о населенных пунктах, которые присоединились к городским громадам
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Видим динамику предоставления качественных услуг, развития сельских территорий - эксперт о населенных пунктах, которые присоединились к городским громадам

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Ожидаются сложные времена. Эксперт рассказала, что будет с рынком недвижимости до конца года
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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80-летняя женщина погибла из-за вражеского обстрела пригорода Херсона, есть пострадавшая

80-летняя женщина погибла из-за вражеского обстрела пригорода Херсона, есть пострадавшая

Киев  •  УНН

25 сентября 2024, 11:36  •  7302 просмотра

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В результате артиллерийского обстрела поселка Зимовник российскими войсками погибла 80-летняя женщина. Ее 48-летняя дочь получила тяжелые травмы и была госпитализирована, обе находились во дворе во время атаки.

В пригороде Херсона, поселке Зимовник, в результате сегодняшнего обстрела со стороны российских оккупационных войск погибла 80-летняя женщина, ее дочь получила ранения. Об этом в среду сообщила Херсонская областная прокуратура, передает УНН

Около 13:00 оккупанты предварительно из артиллерии обстреляли поселок Зимовник.

В результате атаки российских военных погибла 80-летняя женщина. Ее 48-летняя дочь получила тяжелые травмы и была доставлена в больницу. Обе на момент обстрела находились во дворе дома.

Ранее УНН сообщал, что Херсон утром оказался под вражескими ударами, в Центральном районе города в результате вражеского обстрела получила ранения 24-летняя девушка, в Днепровском районе - повреждено учреждение культуры. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
khersonХерсон