80-летняя женщина погибла из-за вражеского обстрела пригорода Херсона, есть пострадавшая

В пригороде Херсона, поселке Зимовник, в результате сегодняшнего обстрела со стороны российских оккупационных войск погибла 80-летняя женщина, ее дочь получила ранения. Об этом в среду сообщила Херсонская областная прокуратура, передает УНН.

Около 13:00 оккупанты предварительно из артиллерии обстреляли поселок Зимовник.

В результате атаки российских военных погибла 80-летняя женщина. Ее 48-летняя дочь получила тяжелые травмы и была доставлена в больницу. Обе на момент обстрела находились во дворе дома.

Ранее УНН сообщал, что Херсон утром оказался под вражескими ударами, в Центральном районе города в результате вражеского обстрела получила ранения 24-летняя девушка, в Днепровском районе - повреждено учреждение культуры.