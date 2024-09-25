80-річна жінка загинула через ворожий обстріл передмістя Херсона, є постраждала
Київ • УНН
Внаслідок артилерійського обстрілу селища Зимівник російськими військами загинула 80-річна жінка. Її 48-річна донька отримала тяжкі травми та була госпіталізована, обидві перебували на подвір'ї під час атаки.
У передмісті Херсона, селищі Зимівник, внаслідок сьогоднішнього обстрілу з боку російських окупаційних військ загинула 80-річна жінка, її донька отримала поранення. Про це у середу повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає УНН.
Близько 13:00 окупанти попередньо з артилерії обстріляли селище Зимівник.
Внаслідок атаки російських військових загинула 80-річна жінка. Її 48-річна донька отримала тяжкі травми та була доставлена до лікарні. Обидві на момент обстрілу перебували на подвір’ї.
Раніше УНН повідомляв, що Херсон вранці опинився під ворожими ударами, у Центральному районі міста внаслідок ворожого обстрілу отримала поранення 24-річна дівчина, у Дніпровському районі - пошкоджений заклад культури.