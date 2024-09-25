російські війська вранці обстріляли з авіації Херсон: є постраждала
Київ • УНН
Російські війська обстріляли Херсон з авіації, пошкодивши заклад культури. Внаслідок ранкових атак в області постраждали двоє цивільних - 24-річна дівчина та 74-річний чоловік.
Херсон вранці опинився під ворожими ударами, у Центральному районі міста внаслідок ворожого обстрілу отримала поранення 24-річна дівчина, у Дніпровському районі - пошкоджений заклад культури. Про це УНН повідомляє із посиланням на голову МВА Романа Мрочка та Херсонську ОВА.
Деталі
Близько 9.00 російські окупанти скинули керовані авіабомби на Дніпровський район Херсона. Було влучання у заклад культури, який давно не працює. У сусідніх багатоповерхівках від вибухової хвилі повилітали вікна.
У Центральному районі міста внаслідок ворожого обстрілу отримала травми 24-річна дівчина. Вона сама звернулась до медиків. Ті діагностували в постраждалої мінно-вибухову травму та контузію. Наразі проводиться дообстеження.
Крім того, з Антонівки до однієї з херсонських лікарень доставили 74-річного чоловіка, який отримав мінно-вибухову травму та уламкові поранення внаслідок скиду ворогом вибухівки з дрона близько 10.40 ранку. На момент обстрілу він був біля будинку.
Також за меддопомогою звернулася 82-річна жінка, яка постраждала через учорашній обстріл Велетенського. У неї діагностували вибухову травму і уламкове поранення обличчя.
Через нічні обстріли рф Херсонщини постраждало двоє людей25.09.24, 10:08 • 14615 переглядiв