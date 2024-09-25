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Через нічні обстріли рф Херсонщини постраждало двоє людей

Київ • УНН

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Через російський авіаудар у Хрещенівці постраждала 62-річна жінка. У Херсоні від атаки БПЛА поранено 41-річного чоловіка. Обох потерпілих госпіталізовано з вибуховими травмами та іншими пораненнями.

У Херсонській області у ніч на 25 вересня через російський авіаудар по Хрещенівщі  постраждала 62-річна жінка. У Херсоні внаслідок атаки БПЛА поранено 41-річного чоловіка. Про це у середу повідомили в Херсонській ОВА, передає УНН

Деталі

Як повідомляється, опівночі через російський авіаудар у Хрещенівці постраждала місцева жителька.  62-річна жінка, яка перебувала у будинку, дістала вибухову травму і контузію. Її шпиталізували. 

Також близько третьої ранку окупанти атакували Херсон. Через скидання вибухівки з БпЛА на подвірʼї будинку постраждав 41-річний чоловік.  Потерпілого доставили до лікарні з вибуховою травмою, контузією, уламковим пораненням ніг та обличчя.

Доповнення

У Херсонській області російські війська минулої доби обстріляли 20 населених пунктів, поціливши у критичну інфраструктуру та житлові будинки, 1 людина загинула, 18 поранено. ППО вночі збила 1 ворожий дрон типу "Shahed". 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
khersonХерсон

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