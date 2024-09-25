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На Херсонщині знищили "шахед", через атаки рф є загиблий і 18 поранених

Київ • УНН

 • 14993 перегляди

Ворог обстріляв 20 населених пунктів Херсонської області, пошкодивши критичну інфраструктуру та житлові будинки. Внаслідок агресії 1 людина загинула, 18 поранено, ППО збило 1 дрон "Шахед".

У Херсонській області російські війська минулої доби обстріляли 20 населених пунктів, поціливши у критичну інфраструктуру та житлові будинки, 1 людина загинула, 18 поранено. ППО вночі збила 1 ворожий дрон типу "Shahed", повідомив у середу голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.

Деталі

Зі слів Прокудіна, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Берислав, Білозерка, Бургунка, Велетенське, Станіслав, Садове, Понятівка, Томина Балка, Широка Балка, Золота Балка, Зміївка, Одрадокам'янка, Новорайськ, Нова Камянка, Суханове, Хрещенівка, Михайлівка, Монастирське та місто Херсон.

російські військові, за його даними, поцілили в об'єкт критичної інфраструктури,  освітні та медичний заклади, банківську установу, офісне приміщення; житлові квартали населених пунктів області, зокрема багатоповерхівку та 16 приватних будинків. Також окупанти пошкодили газогін, гараж, сільгосптехніку та приватні автомобілі.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 18 - дістали поранення", - повідомив Прокудін.

"Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією нашої  області знищили 1 "Shahed-131/136", - зазначив голова ОВА.

Сили ППО вночі збили 28 "шахедів" та чотири ракети25.09.24, 07:41 • 41723 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
khesa-shakhed-136Шахед-136
khersonska-oblastХерсонська область
khersonХерсон

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