На Херсонщине уничтожили «шахед», из-за атак рф есть погибший и 18 раненых

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев  •  УНН

25 сентября 2024, 06:00  •  5921 просмотра

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Враг обстрелял 20 населенных пунктов Херсонской области, повредив критическую инфраструктуру и жилые дома. В результате агрессии 1 человек погиб, 18 ранены, ПВО сбило 1 дрон «Шахед».

В Херсонской области российские войска за прошедшие сутки обстреляли 20 населенных пунктов, попав в критическую инфраструктуру и жилые дома, 1 человек погиб, 18 ранены. ПВО ночью сбила 1 вражеский дрон типа «Shahed», сообщил в среду председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.

Детали

По словам Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Берислав, Белозерка, Бургунка, Велетенское, Станислав, Садовое, Понятовка, Томина Балка, Широкая Балка, Золотая Балка, Змеевка, Одрадокаменка, Новорайск, Новая Каменка, Суханово, Крещеновка, Михайловка, Монастырское и город Херсон.

российские военные, по его данным, попали в объект критической инфраструктуры,  образовательные и медицинские учреждения, банковское учреждение, офисное помещение; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности многоэтажку и 16 частных домов. Также оккупанты повредили газопровод, гараж, сельхозтехнику и частные автомобили.

«Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 18 - получили ранения», - сообщил Прокудин.

«Во время ночной дроновой атаки Силы противовоздушной обороны над территорией нашей  области уничтожили 1 «Shahed-131/136», - отметил глава ОВА.

Силы ПВО ночью сбили 28 "шахедов" и четыре ракеты25 сентября 2024, 04:41 • 11276 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
khesa-shakhed-136Шахед-136
khersonskaya-oblastХерсонская область
khersonХерсон