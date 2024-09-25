Из-за ночных обстрелов рф Херсонщины пострадали два человека
Киев • УНН
Из-за российского авиаудара в Крещеновке пострадала 62-летняя женщина. В Херсоне от атаки БПЛА ранен 41-летний мужчина. Оба пострадавших госпитализированы со взрывными травмами и другими ранениями.
В Херсонской области в ночь на 25 сентября из-за российского авиаудара по Крещеновщине пострадала 62-летняя женщина. В Херсоне в результате атаки БПЛА ранен 41-летний мужчина. Об этом в среду сообщили в Херсонской ОВА, передает УНН.
Детали
Как сообщается, в полночь из-за российского авиаудара в Крещеновке пострадала местная жительница. 62-летняя женщина, которая находилась в доме, получила взрывную травму и контузию. Ее госпитализировали.
Также около трех утра оккупанты атаковали Херсон. Из-за сброса взрывчатки с БПЛА во дворе дома пострадал 41-летний мужчина. Пострадавшего доставили в больницу со взрывной травмой, контузией, осколочным ранением ног и лица.
Дополнение
В Херсонской области российские войска за прошедшие сутки обстреляли 20 населенных пунктов, попав в критическую инфраструктуру и жилые дома, 1 человек погиб, 18 ранены. ПВО ночью сбила 1 вражеский дрон типа "Shahed".