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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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российские войска утром обстреляли из авиации Херсон: есть пострадавшая

российские войска утром обстреляли из авиации Херсон: есть пострадавшая

Киев  •  УНН

25 сентября 2024, 10:16  •  5694 просмотра

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Российские войска обстреляли Херсон из авиации, повредив учреждение культуры. В результате утренних атак в области пострадали двое гражданских - 24-летняя девушка и 74-летний мужчина.

Херсон утром оказался под вражескими ударами, в Центральном районе города в результате вражеского обстрела получила ранения 24-летняя девушка, в Днепровском районе - повреждено учреждение культуры. Об этом УНН сообщает со ссылкой на главу МВА Романа Мрочко и Херсонскую ОВА.

Детали

Около 9.00 российские оккупанты сбросили управляемые авиабомбы на Днепровский район Херсона. Было попадание в учреждение культуры, которое давно не работает. В соседних многоэтажках от взрывной волны повылетали окна.

В Центральном районе города в результате вражеского обстрела получила травмы  24-летняя девушка. Она сама обратилась к медикам. Те диагностировали у пострадавшей минно-взрывную травму и контузию. Сейчас проводится дообследование.

Кроме того, с Антоновки в одну из херсонских больниц доставили 74-летнего мужчину, который получил минно-взрывную травму и осколочные ранения в результате сброса врагом взрывчатки с дрона около 10.40 утра. На момент обстрела он был возле дома.

Также за медпомощью обратилась 82-летняя женщина, которая пострадала из-за вчерашнего обстрела Велетенского. У нее диагностировали взрывную травму и осколочное ранение лица.

Из-за ночных обстрелов рф Херсонщины пострадали два человека25 сентября 2024, 07:08 • 10713 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
khersonХерсон