российские войска утром обстреляли из авиации Херсон: есть пострадавшая
Киев • УНН
Российские войска обстреляли Херсон из авиации, повредив учреждение культуры. В результате утренних атак в области пострадали двое гражданских - 24-летняя девушка и 74-летний мужчина.
Херсон утром оказался под вражескими ударами, в Центральном районе города в результате вражеского обстрела получила ранения 24-летняя девушка, в Днепровском районе - повреждено учреждение культуры. Об этом УНН сообщает со ссылкой на главу МВА Романа Мрочко и Херсонскую ОВА.
Детали
Около 9.00 российские оккупанты сбросили управляемые авиабомбы на Днепровский район Херсона. Было попадание в учреждение культуры, которое давно не работает. В соседних многоэтажках от взрывной волны повылетали окна.
В Центральном районе города в результате вражеского обстрела получила травмы 24-летняя девушка. Она сама обратилась к медикам. Те диагностировали у пострадавшей минно-взрывную травму и контузию. Сейчас проводится дообследование.
Кроме того, с Антоновки в одну из херсонских больниц доставили 74-летнего мужчину, который получил минно-взрывную травму и осколочные ранения в результате сброса врагом взрывчатки с дрона около 10.40 утра. На момент обстрела он был возле дома.
Также за медпомощью обратилась 82-летняя женщина, которая пострадала из-за вчерашнего обстрела Велетенского. У нее диагностировали взрывную травму и осколочное ранение лица.
Из-за ночных обстрелов рф Херсонщины пострадали два человека25 сентября 2024, 07:08 • 10713 просмотров