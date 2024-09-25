Російські окупанти обстріляли з танка село на Херсонщині
Київ • УНН
Ворог обстріляв з танка село Михайлівка на Херсонщині. Внаслідок атаки загинув 72-річний місцевий житель.
Ворог обстріляв з танка село Михайлівка на Херсонщині. Про це повідоми начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
"Через обстріл Михайлівки загинув місцевий житель. Ввечері російські війська вдарили по селу з танка. Зруйновані кілька житлових будинків", - повідомив Прокудін.
Не обійшлося без жертв.
"На жаль, смертельні поранення отримав 72-річний чоловік", - повідомив голова Херсонської ОВА, висловивши свої співчуття родичам загиблого.
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