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Російські окупанти обстріляли з танка село на Херсонщині

Російські окупанти обстріляли з танка село на Херсонщині

Київ • УНН

 • 15832 перегляди

Ворог обстріляв з танка село Михайлівка на Херсонщині. Внаслідок атаки загинув 72-річний місцевий житель.

Ворог обстріляв з танка село Михайлівка на Херсонщині. Про це повідоми начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.

"Через обстріл Михайлівки загинув місцевий житель. Ввечері російські війська вдарили по селу з танка. Зруйновані кілька житлових будинків", - повідомив Прокудін.

Не обійшлося без жертв.

"На жаль, смертельні поранення отримав 72-річний чоловік", - повідомив голова Херсонської ОВА, висловивши свої співчуття родичам загиблого.

80-річна жінка загинула через ворожий обстріл передмістя Херсона, є постраждала25.09.24, 14:36 • 13894 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Війна
khersonХерсон

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