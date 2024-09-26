У Херсонській області 63-річного чоловіка поранив ворожий дрон
Київ • УНН
63-річний чоловік постраждав від вибуху дрона в Антонівці, Херсонська область. Потерпілого з вибуховою травмою та уламковими пораненнями доставлено до лікарні Херсона для обстеження та лікування.
У Херсонській області поранено чоловіка внаслідок атаки дрона. Про це повідомляє Начальник Херсонської міської військової адміністрації, передає УНН.
Деталі
63-річного чоловіка доставлено до однієї з лікарень Херсона після того, як він став жертвою атаки дрона, що скинув вибухівку. Інцидент стався в Антонівці близько 19:00, коли ворожа безпілотна літальна машина вдарила по території, де перебував потерпілий.
У результаті вибуху чоловік отримав вибухову травму та уламкові поранення. Наразі медики проводять додаткові обстеження, щоб оцінити стан здоров'я пацієнта та надати необхідну медичну допомогу.
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