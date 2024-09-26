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У Херсонській області 63-річного чоловіка поранив ворожий дрон

У Херсонській області 63-річного чоловіка поранив ворожий дрон

Київ • УНН

 • 17746 перегляди

63-річний чоловік постраждав від вибуху дрона в Антонівці, Херсонська область. Потерпілого з вибуховою травмою та уламковими пораненнями доставлено до лікарні Херсона для обстеження та лікування.

У Херсонській області поранено чоловіка внаслідок атаки дрона. Про це повідомляє Начальник Херсонської міської військової адміністрації, передає УНН.

Деталі

63-річного чоловіка доставлено до однієї з лікарень Херсона після того, як він став жертвою атаки дрона, що скинув вибухівку. Інцидент стався в Антонівці близько 19:00, коли ворожа безпілотна літальна машина вдарила по території, де перебував потерпілий.

У результаті вибуху чоловік отримав вибухову травму та уламкові поранення. Наразі медики проводять додаткові обстеження, щоб оцінити стан здоров'я пацієнта та надати необхідну медичну допомогу.

Російські окупанти обстріляли з танка село на Херсонщині25.09.24, 22:00 • 15832 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

СуспільствоВійна
khersonska-oblastХерсонська область
khersonХерсон

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