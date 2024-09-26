В Сумской области сбито 13 российских дронов, гражданский погиб от удара КАБами
Киев • УНН
Ночью над Сумской областью сбито 13 российских дронов «Shahed». Зафиксирован 51 взрыв от 28 обстрелов приграничных территорий, в результате атаки КАБами в Юнаковской общине погиб 1 гражданский.
В Сумской области ночью сбито 13 российских дронов типа "Shahed". За ночь зафиксирован 51 взрыв от 28 вражеских обстрелов в регионе, в результате атаки рф КАБами в Юнаковской громаде погиб 1 гражданский, сообщили в четверг в Сумской ОВА в Telegram, пишет УНН.
Сегодня ночью, 26 сентября в небе над Сумщиной наши зенитчики сбили 13 вражеских "Шахедов"
Детали
По информации ОВА, ночью и утром россияне совершили 28 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 51 взрыв. Обстрелам, как сообщается, подверглись Николаевская, Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Речковская, Роменская, Новослободская, Глуховская, Березовская, Шалыгинская, Эсманьская громады.
В частности, по данным ОВА, враг атаковал КАБами Шалигинскую (1 взрыв), Хотинскую (2 взрыва), Белопольскую (9 взрывов), Березовскую (1 взрыв), Речковскую (2 взрыва), Юнаковскую (2 взрыва) громады.
В Юнаковской громаде в результате вражеского обстрела КАБами 1 гражданское лицо погибло, сообщили в ОВА.
В Сумах возле моста обнаружили российскую авиабомбу ФАБ-500, которая не сдетонировала26 сентября 2024, 06:04 • 5056 просмотров