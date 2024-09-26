На Сумщині збито 13 російських дронів, цивільний загинув від удару КАБами
Київ • УНН
Вночі над Сумською областю збито 13 російських дронів "Shahed". Зафіксовано 51 вибух від 28 обстрілів прикордонних територій, внаслідок атаки КАБами у Юнаківській громаді загинув 1 цивільний.
У Сумській області вночі збито 13 російських дронів типу "Shahed". За ніч зфіксовано 51 вибух від 28 ворожих обстрілів у регіоні, внаслідок атаки рф КАБами у Юнаківській громаді загинув 1 цивільний, повідомили у четвер у Сумській ОВА у Telegram, пише УНН.
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За інформацією ОВА, уночі та зранку росіяни здійснили 28 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 51 вибух. Обстрілів, як повідомляється, зазнали Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Річківська, Роменська, Новослобідська, Глухівська, Березівська, Шалигинська, Есманьська громади.
Зокрема, за даними ОВА, ворог атакував КАБами Шалигинську (1 вибух), Хотінську (2 вибухи), Білопільську (9 вибухів), Березівську (1 вибух), Річківську (2 вибухи), Юнаківську (2 вибухи) громади.
У Юнаківській громаді внаслідок ворожого обстрілу КАБами 1 цивільна особа загинула, повідомили в ОВА.
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