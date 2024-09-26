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У Сумах біля мосту виявили російську авіабомбу ФАБ-500, яка не здетонувала

У Сумах біля мосту виявили російську авіабомбу ФАБ-500, яка не здетонувала

Київ • УНН

 • 16984 перегляди

Біля моста Харитоненка в Сумах виявлено і знешкоджено ворожу авіабомбу ФАБ-500, що не вибухнула. Вночі над Сумщиною збито 13 російських дронів "Шахед".

Біля мосту в Сумах виявили і знешкодили ворожу авіабомбу ФАБ-500, що не вибухнула, повідомили у четвер у Сумській ОВА у Telegram, пише УНН.

Деталі

"У Сумах вранці 26 вересня біля автомобільного моста Івана Харитоненка виявлено ворожу керовану авіаційну бомбу ФАБ-500, яка не здетонувала при падінні", - ідеться у повідомленні.

На місці працювали вибухотехніки і всі необхідні служби.

Згодом в ОВА повідомили, що загрозу вибуху російської авіамомби, яка не здетонувала при падінні, ліквідовано.

Тимчасово перекривали рух мостом.

Терористи обстріляли 14 громад Сумщини: 149 вибухів 25.09.24, 22:40 • 69202 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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