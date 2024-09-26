У Сумах біля мосту виявили російську авіабомбу ФАБ-500, яка не здетонувала
Київ • УНН
Біля моста Харитоненка в Сумах виявлено і знешкоджено ворожу авіабомбу ФАБ-500, що не вибухнула. Вночі над Сумщиною збито 13 російських дронів "Шахед".
Біля мосту в Сумах виявили і знешкодили ворожу авіабомбу ФАБ-500, що не вибухнула, повідомили у четвер у Сумській ОВА у Telegram, пише УНН.
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"У Сумах вранці 26 вересня біля автомобільного моста Івана Харитоненка виявлено ворожу керовану авіаційну бомбу ФАБ-500, яка не здетонувала при падінні", - ідеться у повідомленні.
На місці працювали вибухотехніки і всі необхідні служби.
Згодом в ОВА повідомили, що загрозу вибуху російської авіамомби, яка не здетонувала при падінні, ліквідовано.
Тимчасово перекривали рух мостом.
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