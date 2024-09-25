Терористи обстріляли 14 громад Сумщини: 149 вибухів
Київ • УНН
Ворожі війська здійснили 67 обстрілів по Сумській області, зафіксовано 149 вибухів. Атаки включали артилерію, міномети, авіабомби та дрони, жертв попередньо не зафіксовано.
Окупанти здійснили 67 обстрілів по Сумщині, тому було зафіксовано 149 вибухів. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.
Деталі
За інформацією, під вогнем опинилися Миколаївська, Хотінська, Білопільська, Річківська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Дружбівська, Свеська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.
Зокрема:
Краснопільська: ворог завдав ударів з артилерії (15 вибухів), мінометів (8 вибухів), FPV дронів (6 вибухів) і скинув з БпЛА вибухові пристрої типу ВОГ (4 вибухи).
Хотінська: обстріляна з артилерії, зафіксовано 3 вибухи.
Білопільська: терористи використали кориговані авіабомби КАБ (26 вибухів) та міномети (9 вибухів).
Великописарівська: зафіксовано скидання вибухових пристроїв типу ВОГ (1 вибух), обстріли FPV дронами (5 вибухів) і мінометний обстріл (8 вибухів).
Миколаївська: завдано авіаудару КАБ, зафіксовано 2 вибухи.
Річківська: противник здійснив запуск авіабомб КАБ, зафіксовано 3 вибухи.
Шалигинська: обстріли з FPV дронів (4 вибухи) і мінометів (12 вибухів).
Середино-Будська: на територію громади скинуто 4 міни.
Свеська: зафіксовано один обстріл FPV дроном (1 вибух).
Дружбівська: здійснено 5 обстрілів FPV дронами (5 вибухів).
Есманьська: агресор скинув 6 мін і здійснив обстріли FPV дронами (8 вибухів).
Зноб-Новгородська: зафіксовано обстріли FPV дронами (2 вибухи).
Новослобідська: обстріляна з мінометів (8 вибухів) і реактивних систем залпового вогню (10 вибухів).
Глухівська: зафіксовано один обстріл FPV дроном (1 вибух).
Попередньо, жертв не зафіксовано.
Армія рф за ніч обстріляла 12 громад Сумщини: 85 вибухів, є поранений25.09.24, 09:47 • 14724 перегляди