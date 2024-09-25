Террористы обстреляли 14 общин Сумской области: 149 взрывов

Оккупанты совершили 67 обстрелов по Сумщине, поэтому было зафиксировано 149 взрывов. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

По информации, под огнем оказались Николаевская, Хотинская, Белопольская, Речковская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Глуховская, Эсманьская, Шалыгинская, Дружбовская, Свеская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады.

В частности:

Краснопольская: враг нанес удары из артиллерии (15 взрывов), минометов (8 взрывов), FPV дронов (6 взрывов) и сбросил с БпЛА взрывные устройства типа ВОГ (4 взрыва).

Хотинская: обстреляна из артиллерии, зафиксировано 3 взрыва.

Белопольская: террористы использовали корректируемые авиабомбы КАБ (26 взрывов) и минометы (9 взрывов).

Великописаревская: зафиксирован сброс взрывных устройств типа ВОГ (1 взрыв), обстрелы FPV дронами (5 взрывов) и минометный обстрел (8 взрывов).

Николаевская: нанесен авиаудар КАБ, зафиксировано 2 взрыва.

Речковская: противник осуществил запуск авиабомб КАБ, зафиксировано 3 взрыва.

Шалыгинская: обстрелы из FPV дронов (4 взрыва) и минометов (12 взрывов).

Середино-Будская: на территорию громады сброшено 4 мины.

Свеска: зафиксирован один обстрел FPV дроном (1 взрыв).

Дружбовская: совершено 5 обстрелов FPV дронами (5 взрывов).

Эсманьская: агрессор сбросил 6 мин и совершил обстрелы FPV дронами (8 взрывов).

Зноб-Новгородская: зафиксированы обстрелы FPV дронами (2 взрыва).

Новослободская: обстреляна из минометов (8 взрывов) и реактивных систем залпового огня (10 взрывов).

Глуховская: зафиксирован один обстрел FPV дроном (1 взрыв).

Предварительно, жертв не зафиксировано.

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