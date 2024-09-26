В Сумах возле моста обнаружили российскую авиабомбу ФАБ-500, которая не сдетонировала
Киев • УНН
Возле моста Харитоненко в Сумах обнаружена и обезврежена не взорвавшаяся вражеская авиабомба ФАБ-500. Ночью над Сумщиной сбиты 13 российских дронов «Шахед».
Возле моста в Сумах обнаружили и обезвредили вражескую авиабомбу ФАБ-500, которая не взорвалась, сообщили в четверг в Сумской ОВА в Telegram, пишет УНН.
Детали
"В Сумах утром 26 сентября возле автомобильного моста Ивана Харитоненко обнаружена вражеская управляемая авиационная бомба ФАБ-500, которая не сдетонировала при падении", - говорится в сообщении.
На месте работали взрывотехники и все необходимые службы.
Впоследствии в ОВА сообщили, что угроза взрыва российской авиабомбы, которая не сдетонировала при падении, ликвидирована.
Временно перекрывали движение по мосту.
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