Четверо загиблих та 19 поранених - наслідки російських обстрілів Донеччини за добу

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 54711 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 103102 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 141291 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 117082 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 109333 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 113867 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 139279 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75179 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83639 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 177192 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3 м/с
75 %
749 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У кремлі відреагували на заяву Трампа про контури майбутньої угоди щодо України

У кремлі відреагували на заяву Трампа про контури майбутньої угоди щодо України

24 березня, 15:36 • 25740 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 30933 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 30004 перегляди
Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

24 березня, 17:00 • 21472 перегляди
Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

24 березня, 17:08 • 34118 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 141291 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 139279 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 177192 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 515951 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 595503 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

19:57 • 5798 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 30004 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 30933 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 35032 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 59057 перегляди
Актуальне
Четверо загиблих та 19 поранених - наслідки російських обстрілів Донеччини за добу

Четверо загиблих та 19 поранених - наслідки російських обстрілів Донеччини за добу

Київ • УНН

 • 18435 перегляди

Російські війська обстріляли 17 населених пунктів Донецької області, завдавши 2807 ударів. Пошкоджено 78 цивільних об'єктів, зокрема 39 житлових будинків. Найбільше постраждав Краматорськ.

Четверо людей загинули, ще 19 - зазнали поранень внаслідок російських обстрілів населених пунктів Донецької області минулої доби, 25 вересня. російські війська із різного виду озброєння обстріляли 17 населених пунктів Донеччини, повідомляє УНН із посиланням на поліцію регіону.

За добу поліцейські зафіксували 2 807 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору.

Снаряди вибухнули у 17 населених пунктах: містах Вугледар, Гірник, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Покровськ, Сіверськ, селищі Новоекономічне, селах Богоявленка, Діброва, Дронівка, Звірове, Никанорівка, Новопавлівка, Олександро-Калинове, Оріхуватка, Торське.

Пошкоджено 78 цивільних об’єктів, з них 39 житлових будинків.

На Краматорськ росіяни скинули дві бомби "ФАБ-250" з модулями УМПК – вбили двох мирних мешканців: 87-річну жінку та 50-річного чоловіка. Поранено 16 цивільних осіб, зокрема трьох дітей: 15-річного хлопця і двох дівчат 4 та 10 років (доньки загиблого чоловіка). Пошкоджено 19 багатоквартирних будинків і 13 цивільних авто.

У Гірнику внаслідок удару дрону одна людина загинула та одна зазнала поранень, пошкоджено приватну оселю.

Є загиблий у Дронівці, яку ворог обстріляв з артилерії.

У Херсонській області 63-річного чоловіка поранив ворожий дрон26.09.24, 00:33 • 17746 переглядiв

Костянтинівка пережила 6 ударів, завданих трьома ФАБами, артилерією та дронами. Поранено цивільну особу. Пошкоджено 2 багатоквартирних і приватний будинок, магазин, адмінбудівлю, АЗС, 10 цивільних автомобілів.

У Покровську окупанти поцілили дроном по цивільному авто – постраждав мирний житель.

По Оріхуватці війська рф вдарили трьома бомбами "ФАБ-250" з модулями УМПК – пошкодили об’єкт критичної інфраструктури.

У Богоявленці руйнувань зазнали 13 приватних осель.

На Сумщині збито 13 російських дронів, цивільний загинув від удару КАБами26.09.24, 09:17 • 16494 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
fab-250FAB-250
kostiantynivkaКостянтинівка
kramatorskКраматорськ

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.43
Bitcoin
$87,605.80
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,047.05
Ethereum
$2,086.35