Четверо загиблих та 19 поранених - наслідки російських обстрілів Донеччини за добу
Київ • УНН
Російські війська обстріляли 17 населених пунктів Донецької області, завдавши 2807 ударів. Пошкоджено 78 цивільних об'єктів, зокрема 39 житлових будинків. Найбільше постраждав Краматорськ.
Четверо людей загинули, ще 19 - зазнали поранень внаслідок російських обстрілів населених пунктів Донецької області минулої доби, 25 вересня. російські війська із різного виду озброєння обстріляли 17 населених пунктів Донеччини, повідомляє УНН із посиланням на поліцію регіону.
За добу поліцейські зафіксували 2 807 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору.
Снаряди вибухнули у 17 населених пунктах: містах Вугледар, Гірник, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Покровськ, Сіверськ, селищі Новоекономічне, селах Богоявленка, Діброва, Дронівка, Звірове, Никанорівка, Новопавлівка, Олександро-Калинове, Оріхуватка, Торське.
Пошкоджено 78 цивільних об’єктів, з них 39 житлових будинків.
На Краматорськ росіяни скинули дві бомби "ФАБ-250" з модулями УМПК – вбили двох мирних мешканців: 87-річну жінку та 50-річного чоловіка. Поранено 16 цивільних осіб, зокрема трьох дітей: 15-річного хлопця і двох дівчат 4 та 10 років (доньки загиблого чоловіка). Пошкоджено 19 багатоквартирних будинків і 13 цивільних авто.
У Гірнику внаслідок удару дрону одна людина загинула та одна зазнала поранень, пошкоджено приватну оселю.
Є загиблий у Дронівці, яку ворог обстріляв з артилерії.
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