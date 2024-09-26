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Из-за обстрелов рф были обесточивания в 11 областях, применение графиков отключений не запланировано

Из-за обстрелов рф были обесточивания в 11 областях, применение графиков отключений не запланировано

Киев  •  УНН

26 сентября 2024, 07:56  •  5182 просмотра

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Из-за атак рф произошли обесточивания в 11 областях Украины. Графики отключений не запланированы, но уровень потребления электроэнергии растет. Импорт электроэнергии ожидается из 5 стран.

Из-за обстрелов и боевых действий 25 сентября были обесточивания в 11 областях, ночью россия атаковала беспилотниками энергообъекты в нескольких регионах. Сегодня применение графиков отключений не запланировано, впрочем уровень потребления растет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Укрэнерго и Минэнерго. 

Последствия обстрелов рф

За минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточены в Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ивано-Франковской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях. 

В Киевской и Ивано-Франковской областях в результате атаки БПЛА по территории подстанций было повреждено оборудование и возникло возгорание, что привело к обесточиванию бытовых потребителей. Сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий атаки, питание частично восстановлено.

В Днепропетровской области в результате обстрела территории подстанции возникло возгорание, при этом отключалась воздушная линия. Потребители не обесточивались. Возгорание ликвидировано. 

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В Черниговской области в результате вражеских обстрелов обесточивались бытовые потребители. Всего без электроснабжения оставались 1484 абонента. 

В Одесской области во время воздушной тревоги отключалась воздушная линия, при этом обесточивались подстанции и бытовые потребители, а также один из объектов снижал нагрузку. Питание восстановлено.

Как указали в Минэнерго, на утро остаются частично или полностью обесточенными из-за боевых действий и технарушений 585 населенных пунктов.

Потребление 

Сегодня отключения электроэнергии не планируются. О любых изменениях узнавайте на официальных ресурсах своих облэнерго

- говорится в сообщении Минэнерго.

Как указали в Укрэнерго, потребление, по сравнению с предыдущим днем, выросло. Сегодня, 26 сентября, его уровень, по состоянию на 9:30, был на 2,9% выше, чем в это же время предыдущего дня - в среду, 25 сентября. 

Вчера суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на том же уровне, что и во вторник 24 сентября.

В Укрэнерго призвали пользоваться мощными электроприборами в дневные часы - с 10:00 до 16:00.

Импорт и экспорт

Экспорта электроэнергии не происходит.

На текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы максимальной мощностью в отдельные часы 1130 МВт.

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Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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