Ивано-Франковская область подверглась вражеской атаке: повреждена критическая инфраструктура, есть обесточивания

В Ивано-Франковской области российские войска во время воздушной тревоги атаковали объект критической инфраструктуры, есть обесточивания, пострадавших нет, сообщила в четверг в Telegram глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук, пишет УНН.

Во время воздушной тревоги Прикарпатье атаковали вражеские цели. Поврежден объект критической инфраструктуры. Часть города частично осталась обесточенной - написала Онищук.

По ее словам, энергетики уже работают над восстановлением энергоснабжения.

"Пожар, возникший на месте падения, ликвидирован. К счастью, обошлось без пострадавших", - отметила глава ОВА.

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