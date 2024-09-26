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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ивано-Франковская область подверглась вражеской атаке: повреждена критическая инфраструктура, есть обесточивания

Киев  •  УНН

26 сентября 2024, 05:24  •  8214 просмотра

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Во время воздушной тревоги на Прикарпатье атакован объект критической инфраструктуры. Часть города осталась без электричества, энергетики работают над восстановлением снабжения, пострадавших нет.

В Ивано-Франковской области российские войска во время воздушной тревоги атаковали объект критической инфраструктуры, есть обесточивания, пострадавших нет, сообщила в четверг в Telegram глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук, пишет УНН.

Во время воздушной тревоги Прикарпатье атаковали вражеские цели. Поврежден объект критической инфраструктуры. Часть города частично осталась обесточенной

- написала Онищук.

По ее словам, энергетики уже работают над восстановлением энергоснабжения.

"Пожар, возникший на месте падения, ликвидирован. К счастью, обошлось без пострадавших", - отметила глава ОВА.

В Ивано-Франковске произошли взрывы: работает ПВО26 сентября 2024, 01:15 • 16774 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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ivano-frankovskИвано-Франковск