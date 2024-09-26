Ивано-Франковская область подверглась вражеской атаке: повреждена критическая инфраструктура, есть обесточивания
Киев • УНН
Во время воздушной тревоги на Прикарпатье атакован объект критической инфраструктуры. Часть города осталась без электричества, энергетики работают над восстановлением снабжения, пострадавших нет.
В Ивано-Франковской области российские войска во время воздушной тревоги атаковали объект критической инфраструктуры, есть обесточивания, пострадавших нет, сообщила в четверг в Telegram глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук, пишет УНН.
Во время воздушной тревоги Прикарпатье атаковали вражеские цели. Поврежден объект критической инфраструктуры. Часть города частично осталась обесточенной
По ее словам, энергетики уже работают над восстановлением энергоснабжения.
"Пожар, возникший на месте падения, ликвидирован. К счастью, обошлось без пострадавших", - отметила глава ОВА.
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