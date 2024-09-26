Івано-Франківщина зазнала ворожої атаки: пошкоджено критичну інфраструктуру, є знеструмлення
Київ • УНН
Під час повітряної тривоги на Прикарпатті атаковано об'єкт критичної інфраструктури. Частина міста залишилася без електрики, енергетики працюють над відновленням постачання, постраждалих немає.
В Івано-Франківській області російські війська під час повітряної тривоги атакували об'єкт критичної інфраструктури, є знеструмлення, постраждалих немає, повідомила у четвер у Telegram голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, пише УНН.
Під час повітряної тривоги Прикарпаття атакували ворожі цілі. Пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Частина міста частково залишилася знеструмленою
З її слів, енергетики вже працюють над відновленням енергопостачання.
"Пожежу, яка виникла на місці падіння, ліквідовано. На щастя, минулося без постраждалих", - зазначила голова ОВА.
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