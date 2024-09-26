Через обстріли рф були знеструмлення в 11 областях, застосування графіків відключень не заплановано

Через обстріли і бойові дії 25 вересня були знеструмлення у 11 областях, вночі росія атакувала безпілотниками енергооб’єкти в кількох регіонах. Сьогодні застосування графіків відключень не заплановано, втім рівень споживання зростає. Про це УНН повідомляє із посиланням на Укренерго та Міненерго.

Наслідки обстрілів рф

За минулу добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Івано-Франківській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

У Київській та Івано-Франківській областях внаслідок атаки БПЛА по території підстанцій було пошкоджено обладнання та виникло загорання, що призвело до знеструмлення побутових споживачів. Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків атаки, живлення частково відновлено.

У Дніпропетровській області внаслідок обстрілу території підстанції виникло займання, при цьому вимикалась повітряна лінія. Споживачі не знеструмлювались. Загорання ліквідовано.

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У Чернігівській області внаслідок ворожих обстрілів знеструмлювались побутові споживачі. Загалом без електропостачання залишались 1484 абоненти.

У Одеській області під час повітряної тривоги вимикалась повітряна лінія, при цьому знеструмлювались підстанції та побутові споживачі, а також один з об'єктів знижував навантаження. Живлення відновлено.

Як вказали в Міненерго, на ранок залишаються частково або повністю знеструмленими через бойові дії та техпорушення 585 населених пунктів.

Споживання

Сьогодні відключення електроенергії не плануються. Про будь-які зміни дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх обленерго - йдеться у повідомленні Міненерго.

Як вказали в Укренерго, споживання, порівняно з попереднім днем, зросло. Сьогодні, 26 вересня, його рівень, станом на 9:30, був на 2,9% вищим, ніж в цей же час попереднього дня – у середу, 25 вересня.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й у вівторок 24 вересня.

В Укренерго закликали користуватись потужними електроприладами у денні години – з 10:00 до 16:00.

Імпорт та експорт

Експорту електроенергії не відбувається.

На поточну добу прогнозується імпорт із Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови максимальною потужністю в окремі години 1130 МВт.

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