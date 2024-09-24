НКРЕКП підвищує ціну електрики від постачальника "останньої надії" з жовтня до кінця року

НКРЕКП змінила порядок формування ціни електроенергії для споживачів постачальника "останньої надії" (ПОН). З 1 жовтня до 31 грудня 2024 року ціна буде розраховуватися з коефіцієнтом 1,5 замість 1,25, повідомляється на сайті регулятора у вівторок, пише УНН.

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НКРЕКП ухвалила постанову щодо зміни коефіцієнта, який враховує ризики від коливання цін на балансуючому ринку та ринку "на добу наперед", при розрахунку ціни, за якою здійснюється постачання електричної енергії постачальником "останньої надії".

Ціна електричної енергії для споживачів ПОН на місяць визначається з урахуванням середньозваженої фактичної ціни електричної енергії на ринку "на добу наперед" (РДН) за перші 20 днів попереднього періоду, збільшеної на цей коефіцієнт.

Регулятор визначив відповідний коефіцієнт на рівні 1,25 відносних одиниць, а в період з жовтня по грудень 2024 року (включно) – 1,5 відносних одиниць.

Документ набуде чинності з 1 жовтня цього року.

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