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Уряд продовжив функції "Укрінтеренерго" як постачальника "останньої надії" ще на рік

Уряд продовжив функції "Укрінтеренерго" як постачальника "останньої надії" ще на рік

Київ • УНН

 • 2878473 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Кабінет міністрів України продовжив термін виконання ДПЗД «Укрінтеренерго» функції постачальника «останньої надії» ще на один рік ‒ до 31 грудня 2023 року. Про це повідомляє представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram, пише УНН.

Цитата

«Внесено зміни до розпорядження КМУ від 12.12.2018 № 1023 «Про визначення державного підприємства зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго» постачальником «останньої надії», - написав Мельничук.

За його словами, продовжено термін виконання ДПЗД «Укрінтеренерго» функції постачальника «останньої надії» ще на один рік ‒ до 31.12.2023, що дозволить забезпечити безперервне та гарантоване постачання електричної енергії споживачам.

Доповнення

Українська енергосистема вийшла з важкої системної аварії. Наразі виробники електроенергії забезпечують 70% покриття потреб у споживанні.

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