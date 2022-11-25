Енергосистема України вийшла з важкої системної аварії – Шмигаль

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"Сьогодні в Україні немає жодної теплової та гідроелектростанції, яка б не була обстріляна ворогом. Попри це, наша енергосистема вийшла з важкої системної аварії. Наразі виробники електроенергії забезпечують 70% покриття потреб у споживанні. Заживлена майже вся критична інфраструктура в країні", – повідомив Шмигаль.

За його словами, магістральна високовольтна інфраструктура працює, але залишаються проблеми в розподільчих мережах обленерго на території всієї країни.

"В середньому від 200 до 400 тисяч споживачів знеструмлені в кожній області в ті чи інші години. Більш важка ситуація через погодні умови в Хмельницькій, Одеській, Тернопільській областях. У Харківській та Херсонській областях пошкоджені інфраструктури через масовані обстріли, які тривають останні два дні", – розповів Шмигаль.

Він зазначив, що загалом в енергосистемі зберігається суттєвий дефіцит.

"Тому, щоб тримати її в балансі, продовжують діяти як планові, так і аварійні відключення споживачів", – додав Шмигаль.

Доповнення

Усі чотири чинні атомні електростанції України знову мають доступ до національної мережі.

Ввечері 24 листопада потребу в електроенергії в Україні було покрито лише на 50%.