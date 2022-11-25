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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Енергосистема України вийшла з важкої системної аварії – Шмигаль

Енергосистема України вийшла з важкої системної аварії – Шмигаль

Київ • УНН

 • 1649119 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Українська енергосистема вийшла з важкої системної аварії. Наразі виробники електроенергії забезпечують 70% покриття потреб у споживанні. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

Цитата

"Сьогодні в Україні немає жодної теплової та гідроелектростанції, яка б не була обстріляна ворогом. Попри це, наша енергосистема вийшла з важкої системної аварії. Наразі виробники електроенергії забезпечують 70% покриття потреб у споживанні. Заживлена майже вся критична інфраструктура в країні", – повідомив Шмигаль.

За його словами, магістральна високовольтна інфраструктура працює, але залишаються проблеми в розподільчих мережах обленерго на території всієї країни. 

"В середньому від 200 до 400 тисяч споживачів знеструмлені в кожній області в ті чи інші години. Більш важка ситуація через погодні умови в Хмельницькій, Одеській, Тернопільській областях. У Харківській та Херсонській областях пошкоджені інфраструктури через масовані обстріли, які тривають останні два дні", – розповів Шмигаль.

Він зазначив, що загалом в енергосистемі зберігається суттєвий дефіцит.

"Тому, щоб тримати її в балансі, продовжують діяти як планові, так і аварійні відключення споживачів", – додав Шмигаль.

Доповнення

Усі чотири чинні атомні електростанції України знову мають доступ до національної мережі.

Ввечері 24 листопада потребу в електроенергії в Україні було покрито лише на 50%.

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