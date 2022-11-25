Усі чотири діючі АЕС України знову мають доступ до національної мережі - МАГАТЕ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Усі чотири діючі атомні електростанції України знову мають доступ до національної мережі після втрати електропостачання. Про це йдеться у заяві МАГАТЕ, передає УНН.
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"Усі 4 діючі атомні електростанції України знову мають доступ до української національної мережі після повної втрати зовнішнього електропостачання цього тижня", - йдеться у повідомленні.
Крім того, МАГАТЕ завершило тижневу місію експертів з ядерної безпеки до Чорнобиля та його зони відчуження.
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Після ракетних ударів 23 листопада на вечір 24 листопада потребу в електроенергії по країні було покрито лише на 50%.