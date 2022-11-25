Все четыре действующих АЭС Украины снова имеют доступ к национальной сети - МАГАТЭ

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Киев • УНН

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КИЕВ. 25 ноября. УНН. Все четыре действующих атомных электростанции Украины снова имеют доступ к национальной сети после потери электроснабжения. Об этом говорится в заявлении МАГАТЭ, передает УНН.

Цитата

"Все 4 действующих атомных электростанции Украины снова имеют доступ к украинской национальной сети после полной потери внешнего электроснабжения на этой неделе", - говорится в сообщении.

Кроме того, МАГАТЭ завершило недельную миссию экспертов по ядерной безопасности в Чернобыль и его зоны отчуждения.

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