Усі області України заживлені, три АЕС вже працюють - Укренерго

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«Найскладніший етап після цієї атаки наша енергосистема вже пройшла. Всі області заживлені, енергосистема знову з’єднана з енергосистемою Євросоюзу. Всі три атомні станції, що розташовані на неокупованій території, працюють. Через 1-2 дня вони вийдуть на свою нормальну планову потужність, і ми очікуємо, що можна вже буде перевести наших споживачів замість аварійних на планові графіки», - зазначив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

Доповнення

Після ракетних ударів 23 листопада на вечір 24 листопада потребу в електроенергії по країні було покрито лише на 50%.