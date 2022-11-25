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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 41071 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Усі області України заживлені, три АЕС вже працюють - Укренерго

Усі області України заживлені, три АЕС вже працюють - Укренерго

Київ • УНН

 • 899071 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Наразі всі області України заживлені. Усі три атомні станції, що розташовані на неокупованій території, працюють, повідомив голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону, пише УНН.

Цитата

«Найскладніший етап після цієї атаки наша енергосистема вже пройшла. Всі області заживлені, енергосистема знову з’єднана з енергосистемою Євросоюзу. Всі три атомні станції, що розташовані на неокупованій території, працюють. Через 1-2 дня вони вийдуть на свою нормальну планову потужність, і ми очікуємо, що можна вже буде перевести наших споживачів замість аварійних на планові графіки», - зазначив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

Доповнення

Після ракетних ударів 23 листопада на вечір 24 листопада потребу в електроенергії по країні було покрито лише на 50%.

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