Дефіцит потужності досі 50%, але значна частина ТЕС та ГЕС вже працюють - Укренерго

Цитата

"Вже працює значна частина теплоелектростанцій та гідроелектростанцій, поступово набирають потужність всі атомні станції, за винятком окупованої Запорізької АЕС", - повдіомили в Укренерго.

Додамо

В компанії нагадали, що атомні електростанції забезпечували половину виробництва електроенергії країни. Але АЕС після вимушеної зупинки повертаються в робочий режим повільно - це технологічна необхідність.

"Хочемо ще раз наголосити - після вчорашньої російської ракетної атаки в енергосистемі відбулася системна аварія. Були уражені важливі енергетичні обʼєкти. Спрацювала автоматика. Після таких аварій відновлення триває довше, ніж в тому випадку, коли відключення здійснюють диспетчери.

Ми підготували енергетичну мережу до включення в роботу електростанцій, але дефіцит потужності в системі - все ще 50%. Якщо ми хочемо зберегти обʼєднану енергосистему, попри російські терористичні атаки, контрольовані відключення необхідні", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

23 листопада масований ракетний обстріл армії рф по Україні призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також були уражені об‘єкти електропередачі.