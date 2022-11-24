Дефіцит потужності досі 50%, але значна частина ТЕС та ГЕС вже працюють - Укренерго
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Станом на 19:00 виробники електроенергії забезпечили близько 50% потреб споживання в країні. Про це повідомили в Укренерго і додали, що значна частина ТЕС та ГЕС вже працюють, передає УНН.
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"Вже працює значна частина теплоелектростанцій та гідроелектростанцій, поступово набирають потужність всі атомні станції, за винятком окупованої Запорізької АЕС", - повдіомили в Укренерго.
Додамо
В компанії нагадали, що атомні електростанції забезпечували половину виробництва електроенергії країни. Але АЕС після вимушеної зупинки повертаються в робочий режим повільно - це технологічна необхідність.
"Хочемо ще раз наголосити - після вчорашньої російської ракетної атаки в енергосистемі відбулася системна аварія. Були уражені важливі енергетичні обʼєкти. Спрацювала автоматика. Після таких аварій відновлення триває довше, ніж в тому випадку, коли відключення здійснюють диспетчери.
Ми підготували енергетичну мережу до включення в роботу електростанцій, але дефіцит потужності в системі - все ще 50%. Якщо ми хочемо зберегти обʼєднану енергосистему, попри російські терористичні атаки, контрольовані відключення необхідні", - йдеться у повідомленні.
Доповнення
23 листопада масований ракетний обстріл армії рф по Україні призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також були уражені об‘єкти електропередачі.