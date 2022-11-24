Дефицит мощности до сих пор 50%, но значительная часть ТЭС и ГЭС уже работают – Укрэнерго

Цитата

"Уже работает значительная часть теплоэлектростанций и гидроэлектростанций, постепенно набирают мощность все атомные станции, за исключением оккупированной Запорожской АЭС", - сообщили в Укрэнерго.

Добавим

В компании напомнили, что атомные электростанции обеспечивали половину производства электроэнергии страны. Но АЭС после вынужденной остановки возвращаются в рабочий режим медленно – это технологическая необходимость.

"Хотим еще раз подчеркнуть – после вчерашней российской ракетной атаки в энергосистеме произошла системная авария. Были поражены важные энергетические объекты. Сработала автоматика. После таких аварий восстановление длится дольше, чем в том случае, когда отключения осуществляют диспетчеры.

Мы подготовили энергетическую сеть к включению в работу электростанций, но дефицит мощности в системе – все еще 50%. Если мы хотим сохранить объединенную энергосистему, невзирая на российские террористические атаки, контролируемые отключения необходимы", - говорится в сообщении.

Дополнение

23 ноября массированный ракетный обстрел армии рф по Украине привел к временному обесточиванию всех атомных станций, большинства тепловых и гидроэлектростанций. Также были поражены объекты электропередачи.