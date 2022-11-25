Энергосистема Украины вышла из тяжелой системной аварии – Шмыгаль

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"Сегодня в Украине нет ни одной тепловой и гидроэлектростанции, которая не была бы обстреляна врагом. Несмотря на это, наша энергосистема вышла из тяжелой системной аварии. Сейчас производители электроэнергии обеспечивают 70% покрытия потребностей в потреблении. Заживлена ​​почти вся критическая инфраструктура в стране" , – сообщил Шмыгаль.

По его словам, магистральная высоковольтная инфраструктура работает, но остаются проблемы в распределительных сетях облэнерго на территории всей страны.

“В среднем от 200 до 400 тысяч потребителей обесточены в каждой области в те или иные часы. Более тяжелая ситуация из-за погодных условий в Хмельницкой, Одесской, Тернопольской областях. В Харьковской и Херсонской областях повреждены инфраструктуры из-за массированных обстрелов, которые продолжаются последние два дня", – рассказал Шмыгаль.

Он отметил, что в целом в энергосистеме сохраняется существенный дефицит.

"Поэтому, чтобы держать ее в балансе, продолжают действовать как плановые, так и аварийные отключения потребителей", – добавил Шмыгаль.

Дополнение

Все четыре действующие атомные электростанции Украины снова имеют доступ к национальной сети.

Вечером 24 ноября потребность в электроэнергии в Украине была покрыта всего на 50%.