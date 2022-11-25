Правительство продлило функции "Укринтерэнерго" как поставщика "последней надежды" еще на год

Цитата

«Внесены изменения в распоряжение КМУ от 12.12.2018 № 1023 «Об определении государственного предприятия внешнеэкономической деятельности «Укринтерэнерго» поставщиком «последней надежды», – написал Мельничук.

По его словам, продлен срок выполнения ДПВД «Укринтерэнерго» функции поставщика «последней надежды» еще на один год – до 31.12.2023, что позволит обеспечить непрерывную и гарантированную поставку электрической энергии потребителям.

Дополнение

Украинская энергосистема вышла из тяжелой системной аварии. В настоящее время производители электроэнергии обеспечивают 70% покрытия потребностей потребления.