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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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НКРЭКУ повышает цену электричества от поставщика "последней надежды" с октября до конца года

НКРЭКУ повышает цену электричества от поставщика "последней надежды" с октября до конца года

Киев  •  УНН

24 сентября 2024, 14:30  •  1202 просмотра

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НКРЭКУ изменила порядок формирования цены электроэнергии для потребителей поставщика «последней надежды». С 1 октября до 31 декабря 2024 года цена будет рассчитываться с коэффициентом 1,5 вместо 1,25.

НКРЭКУ изменила порядок формирования цены электроэнергии для потребителей поставщика «последней надежды» (ППН). С 1 октября до 31 декабря 2024 года цена будет рассчитываться с коэффициентом 1,5 вместо 1,25, сообщается на сайте регулятора во вторник, пишет УНН.

Детали

НКРЭКУ приняла постановление об изменении коэффициента, который учитывает риски от колебания цен на балансирующем рынке и рынке «на сутки вперед», при расчете цены, по которой осуществляется поставка электрической энергии поставщиком «последней надежды».

Цена электрической энергии для потребителей ППН на месяц определяется с учетом средневзвешенной фактической цены электрической энергии на рынке «на сутки вперед» (РДН) за первые 20 дней предыдущего периода, увеличенной на этот коэффициент.

Регулятор определил соответствующий коэффициент на уровне 1,25 относительных единиц, а в период с октября по декабрь 2024 года (включительно) - 1,5 относительных единиц.

Документ вступит в силу с 1 октября этого года.

Правительство продлило функции "Укринтерэнерго" как поставщика "последней надежды" еще на год25 ноября 2022, 14:37 • 2878410 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Экономика