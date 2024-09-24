НКРЭКУ повышает цену электричества от поставщика "последней надежды" с октября до конца года

НКРЭКУ изменила порядок формирования цены электроэнергии для потребителей поставщика «последней надежды» (ППН). С 1 октября до 31 декабря 2024 года цена будет рассчитываться с коэффициентом 1,5 вместо 1,25, сообщается на сайте регулятора во вторник, пишет УНН.

Детали

НКРЭКУ приняла постановление об изменении коэффициента, который учитывает риски от колебания цен на балансирующем рынке и рынке «на сутки вперед», при расчете цены, по которой осуществляется поставка электрической энергии поставщиком «последней надежды».

Цена электрической энергии для потребителей ППН на месяц определяется с учетом средневзвешенной фактической цены электрической энергии на рынке «на сутки вперед» (РДН) за первые 20 дней предыдущего периода, увеличенной на этот коэффициент.

Регулятор определил соответствующий коэффициент на уровне 1,25 относительных единиц, а в период с октября по декабрь 2024 года (включительно) - 1,5 относительных единиц.

Документ вступит в силу с 1 октября этого года.

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