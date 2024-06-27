На Херсонщині збільшилась кількість постраждалих через атаки РФ
Київ • УНН
69-річний чоловік отримав осколкові поранення та перелом стегна внаслідок російського артилерійського обстрілу в Білозерці Херсонської області, а шестеро людей були поранені в результаті російського удару по Антонівці.
На Херсонщині збільшилась кількість постраждалих через російські обстріли. Як повідомляє у телеграмі обласна військова адміністрація, пізно ввечері 26 червня через артилерійський обстріл поранений житель Білозерки, передає УНН.
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"У 69-річного чоловіка вибухова травма, а також уламкові поранення живота та ноги, перелом стегна. Нині потерпілому надають медичну допомогу", – йдеться у повідомленні.
Також в ОВА уточнили, що внаслідок російського удару по Антонівці постраждали шестеро людей – раніше повідомлялося про одного пораненого.
Війська рф атакували Херсон: є поранені, серед них діти26.06.24, 21:01 • 26859 переглядiв