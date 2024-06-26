Війська рф атакували Херсон: є поранені, серед них діти
Київ • УНН
26 червня російські війська атакували Херсон за допомогою безпілотника, в результаті чого постраждали п'ятеро людей, в тому числі двоє дітей у віці 12 і 15 років, які отримали серйозні поранення.
Сьогодні, 26 червня, війська рф атакуували Херсон. Внаслідок ворожого осбтрілу п'ятеро осіб отримали поранення, серед них двоє дітей. Про це заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
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За словами Прокудіна окупанти атакували місто безпілотником.
Через скидання вибухівки з дрона 12-річна дівчинка отримала вибухову травму та уламкові поранення голови, тулуба, ніг та рук
У іншої потерпілої - 15-річної дівчинки - вибухова та черепно-мозкова травми, контузія. Прокудін пояснив, що потерпілих у стані середньої тяжкості шпиталізували для надання меддопомоги.
Окрім того, до лікарні за допомогою самостійно звернулись 3 дорослих, які знаходились разом з дітьми.
На Херсонщині ворожий БпЛА намагався скинути вибухівку на рятувальників26.06.24, 19:41 • 23155 переглядiв