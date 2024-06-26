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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 61314 перегляди

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Війська рф атакували Херсон: є поранені, серед них діти

Київ • УНН

 • 26859 перегляди

26 червня російські війська атакували Херсон за допомогою безпілотника, в результаті чого постраждали п'ятеро людей, в тому числі двоє дітей у віці 12 і 15 років, які отримали серйозні поранення.

Війська рф атакували Херсон: є поранені, серед них діти

Сьогодні, 26 червня, війська рф атакуували Херсон. Внаслідок ворожого осбтрілу п'ятеро осіб отримали поранення, серед них двоє дітей. Про це заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.

Деталі 

За словами Прокудіна окупанти атакували місто безпілотником. 

Через скидання вибухівки з дрона 12-річна дівчинка отримала вибухову травму та уламкові поранення голови, тулуба, ніг та рук 

- розповів голова ОВА. 

У іншої потерпілої - 15-річної дівчинки - вибухова та черепно-мозкова травми, контузія. Прокудін пояснив, що потерпілих у стані середньої тяжкості шпиталізували для надання меддопомоги.

Окрім того, до лікарні за допомогою самостійно звернулись 3 дорослих, які знаходились разом з дітьми.

На Херсонщині ворожий БпЛА намагався скинути вибухівку на рятувальників26.06.24, 19:41 • 23155 переглядiв

Володимир Омельченко

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