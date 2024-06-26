Войска рф атаковали Херсон: есть раненые, среди них дети

Сегодня, 26 июня, войска рф атаковали Херсон. В результате вражеского осбтрила пять человек получили ранения, среди них двое детей. Об этом заявил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

По словам Прокудина оккупанты атаковали город беспилотником.

Из-за сброса взрывчатки с дрона 12-летняя девочка получила взрывную травму и осколочные ранения головы, туловища, ног и рук - рассказал председатель ОВА.

У другой пострадавшей - 15-летней девочки - взрывная и черепно-мозговая травмы, контузия. Прокудин пояснил, что пострадавших в состоянии средней тяжести госпитализировали для оказания медпомощи.

Кроме того, в больницу за помощью самостоятельно обратились 3 взрослых, которые находились вместе с детьми.

На Херсонщине вражеский БпЛА пытался сбросить взрывчатку на спасателей