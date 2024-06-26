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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Войска рф атаковали Херсон: есть раненые, среди них дети

Войска рф атаковали Херсон: есть раненые, среди них дети

Киев  •  УНН

26 июня 2024, 18:01  •  5129 просмотра

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26 июня российские войска атаковали Херсон с помощью беспилотника, в результате чего пострадали пять человек, в том числе двое детей в возрасте 12 и 15 лет, которые получили серьезные ранения.

Сегодня, 26 июня, войска рф атаковали Херсон. В результате вражеского осбтрила пять человек получили ранения, среди них двое детей. Об этом заявил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали 

По словам Прокудина оккупанты атаковали город беспилотником. 

Из-за сброса взрывчатки с дрона 12-летняя девочка получила взрывную травму и осколочные ранения головы, туловища, ног и рук 

- рассказал председатель ОВА. 

У другой пострадавшей - 15-летней девочки - взрывная и черепно-мозговая травмы, контузия. Прокудин пояснил, что пострадавших в состоянии средней тяжести госпитализировали для оказания медпомощи.

Кроме того, в больницу за помощью самостоятельно обратились 3 взрослых, которые находились вместе с детьми.

На Херсонщине вражеский БпЛА пытался сбросить взрывчатку на спасателей26 июня 2024, 16:41 • 12642 просмотра

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Война
khersonХерсон
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