Войска рф атаковали Херсон: есть раненые, среди них дети
Киев • УНН
26 июня российские войска атаковали Херсон с помощью беспилотника, в результате чего пострадали пять человек, в том числе двое детей в возрасте 12 и 15 лет, которые получили серьезные ранения.
Сегодня, 26 июня, войска рф атаковали Херсон. В результате вражеского осбтрила пять человек получили ранения, среди них двое детей. Об этом заявил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.
Детали
По словам Прокудина оккупанты атаковали город беспилотником.
Из-за сброса взрывчатки с дрона 12-летняя девочка получила взрывную травму и осколочные ранения головы, туловища, ног и рук
У другой пострадавшей - 15-летней девочки - взрывная и черепно-мозговая травмы, контузия. Прокудин пояснил, что пострадавших в состоянии средней тяжести госпитализировали для оказания медпомощи.
Кроме того, в больницу за помощью самостоятельно обратились 3 взрослых, которые находились вместе с детьми.
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