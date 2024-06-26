Во время тушения пожара на Херсонщине россияне пытались сбросить взрывчатку на спасателей, обошлось без жертв. Об этом сообщили в МВД, пишет УНН.

Сегодня днем россияне атаковали город Херсон и его окрестности, в результате чего возникли три пожара по трем разным адресам.

Во время тушения одного из пожаров, вражеский БпЛА пытался сбросить взрывчатку прямо на спасателей. К счастью, они вовремя заметили вражеский дрон и успели забежать в помещение - пишет МВД.

Сообщается, что все пожары удалось ликвидировать.

Напомним,

Российские войска в очередной раз с начала суток, 26 июня, накрыли огнем Днепровский район Херсона. Вследствие вражеского обстрела ранения получил один человек.