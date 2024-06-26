На Херсонщине во время тушения пожара вражеский БПЛА пытался сбросить взрывчатку на спасателей, но они успели спрятаться и избежать жертв.
Во время тушения пожара на Херсонщине россияне пытались сбросить взрывчатку на спасателей, обошлось без жертв. Об этом сообщили в МВД, пишет УНН.
Сегодня днем россияне атаковали город Херсон и его окрестности, в результате чего возникли три пожара по трем разным адресам.
Во время тушения одного из пожаров, вражеский БпЛА пытался сбросить взрывчатку прямо на спасателей. К счастью, они вовремя заметили вражеский дрон и успели забежать в помещение
Сообщается, что все пожары удалось ликвидировать.
Напомним,
Российские войска в очередной раз с начала суток, 26 июня, накрыли огнем Днепровский район Херсона. Вследствие вражеского обстрела ранения получил один человек.