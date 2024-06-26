Ворог в обід знову обстріляв Херсон: є поранений
Київ • УНН
Один чоловік отримав поранення під час обстрілу російськими військами Дніпровського району Херсона вдень 26 червня.
Російські війська в черговий раз з початку доби, 26 червня, накрили вогнем Дніпровський район Херсона. Внаслідок ворожого обстрілу поранення отримав один чоловік, повідомляє УНН із посиланням на голову Херсонської МВА Романа Мрочка.
Деталі
За словами голови Херсонської МВА, чоловік 1979 р.н. потрапив під ворожий обстріл близько 14.20 у Дніпровському районі Херсона.
У нього медики діагностували мінно-вибухову травму та множинні уламкові поранення. Стан оцінюється як середньої тяжкості.
Доповнення
Також сьогодні, 26 червня, російські війська поцілили у приміщення гуманітарного штабу міської військової адміністрації в Дніпровському районі Херсона. Поранення отримали п'ять чоловіків.