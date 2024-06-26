Российские войска в очередной раз с начала суток, 26 июня, накрыли огнем Днепровский район Херсона. В результате вражеского обстрела ранения получил один человек, сообщает УНН со ссылкой на главу Херсонской МВА Романа Мрочко.

Детали

По словам председателя Херсонской МВА, мужчина 1979 г.р. попал под вражеский обстрел около 14.20 в Днепровском районе Херсона.

У него медики диагностировали минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения. Состояние оценивается как средней тяжести.

Дополнение

Также сегодня, 26 июня, российские войска попали в помещение гуманитарного штаба городской военной администрации в Днепровском районе Херсона. Ранения получили пять мужчин.