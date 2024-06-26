росіяни поцілили у гуманітарний штаб у Херсоні, 5 постраждалих
Київ • УНН
Російські війська обстріляли Дніпровський район Херсона, поціливши у приміщення гуманітарного штабу міської військової адміністрації та поранивши п'ятьох чоловіків, повідомив у середу голова Херсонської МВА Роман Мрочко.
Російські війська обстріляли Дніпровський район Херсона, поціливши у приміщення гуманітарного штабу міської військової адміністрації та поранивши п'ятьох чоловіків, повідомив у середу голова Херсонської МВА Роман Мрочко, пише УНН.
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"Близько 12:30 армія рф з тимчасово окупованого лівого берега атакувала Дніпровський район Херсона. Ворог поцілив у приміщення гуманітарного штабу МВА і поруч з ним", - написав Мрочко у Telegram.
З його слів, побиті вікна, стіни, пошкоджено складські приміщення і 3 автівки, які слугували для доставки допомоги нужденним.
"Внаслідок цього обстрілу отримали контузію п’ятеро чоловіків 2002, 1996, 1984, 1966, 1987 р.н. Вони скаржаться на запаморочення та головний біль", - вказав він.
росіяни поцілили у заклади освіти, 2 людей поранено на Херсонщині26.06.24, 08:30 • 20321 перегляд