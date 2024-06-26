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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россияне попали в гуманитарный штаб в Херсоне, 5 пострадавших

россияне попали в гуманитарный штаб в Херсоне, 5 пострадавших

Киев  •  УНН

26 июня 2024, 13:41  •  6008 просмотра

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Российские войска обстреляли Днепровский район Херсона, попав в помещение гуманитарного штаба городской военной администрации и ранив пятерых мужчин, сообщил в среду председатель Херсонской ГВА Роман Мрочко.

Российские войска обстреляли Днепровский район Херсона, попав в помещение гуманитарного штаба городской военной администрации и ранив пятерых мужчин, сообщил в среду глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, пишет УНН.

Детали

"Около 12:30 армия рф с временно оккупированного левого берега атаковала Днепровский район Херсона. Враг попал в помещение гуманитарного штаба ГВА и рядом с ним", - написал Мрочко в Telegram.

По его словам, побиты окна, стены, повреждены складские помещения и 3 автомобиля, которые служили для доставки помощи нуждающимся.

"В результате этого обстрела получили контузию пятеро мужчин 2002, 1996, 1984, 1966, 1987 г.р. Они жалуются на головокружение и головную боль", - указал он.

россияне попали в учебные заведения, 2 человека ранены в Херсонской области26 июня 2024, 05:30 • 18106 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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