россияне попали в гуманитарный штаб в Херсоне, 5 пострадавших

Российские войска обстреляли Днепровский район Херсона, попав в помещение гуманитарного штаба городской военной администрации и ранив пятерых мужчин, сообщил в среду глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, пишет УНН.

Детали

"Около 12:30 армия рф с временно оккупированного левого берега атаковала Днепровский район Херсона. Враг попал в помещение гуманитарного штаба ГВА и рядом с ним", - написал Мрочко в Telegram.

По его словам, побиты окна, стены, повреждены складские помещения и 3 автомобиля, которые служили для доставки помощи нуждающимся.

"В результате этого обстрела получили контузию пятеро мужчин 2002, 1996, 1984, 1966, 1987 г.р. Они жалуются на головокружение и головную боль", - указал он.

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