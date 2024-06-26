На Херсонщині ворожий БпЛА намагався скинути вибухівку на рятувальників
Київ • УНН
На Херсонщині під час гасіння пожежі ворожий БПЛА намагався скинути вибухівку на рятувальників, але вони встигли сховатися та уникнути жертв.
Під час гасіння пожежі на Херсонщині росіяни намагались скинути вибухівку на рятувальників, обійшлось без жертв. Про це повідомили у МВС, пише УНН.
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Сьогодні вдень росіяни атакували місто Херсон та його околиці, внаслідок чого виникли три пожежі за трьома різними адресами.
Під час гасіння однієї з пожеж, ворожий БпЛА намагався скинути вибухівку прямо на рятувальників. На щастя, вони вчасно помітили ворожий дрон та встигли забігти в приміщення
Повідомляється, що всі пожежі вдалося ліквідувати.
Нагадаємо
Російські війська в черговий раз з початку доби, 26 червня, накрили вогнем Дніпровський район Херсона. Внаслідок ворожого обстрілу поранення отримав один чоловік.