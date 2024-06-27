На Херсонщине увеличилось количество пострадавших из-за российских обстрелов. Как сообщает в телеграмме областная военная администрация, поздно вечером 26 июня из-за артиллерийского обстрела ранен житель Белозерки, передает УНН.

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"У 69-летнего мужчины взрывная травма, а также осколочные ранения живота и ноги, перелом бедра. Сейчас пострадавшему оказывают медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Также в ОВА уточнили, что в результате российского удара по Антоновке пострадали шесть человек - ранее сообщалось об одном раненом.

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