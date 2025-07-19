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П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними
18 липня, 18:06 • 43201 перегляди
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російська армія атакувала 32 населені пункти Херсонщини: є загиблі та поранені

Київ • УНН

 • 1082 перегляди

18 липня російські війська атакували 32 населені пункти Херсонської області, внаслідок чого одна людина загинула та 12 отримали поранення. Пошкоджено критичну та соціальну інфраструктуру, житлові квартали, багатоповерхівку та 9 приватних будинків.

російська армія атакувала 32 населені пункти Херсонщини: є загиблі та поранені

У п'ятницю, 18 липня армія рф атакувала 32 населені пункти на Херсонщині. Загинула людина, 12 поранених. Про це інформує голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.

Минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Садове, Кізомис, Янтарне, Зимівник, Білозерка, Софіївка, Берегове, Велетенське, Широка Балка, Микільське, Понятівка, Берислав, Осокорівка, Високе, Гаврилівка, Вірівка, Милове, Новорайськ, Бургунка, Веселе, Зорівка, Іванівка, Качкарівка, Миколаївка, Новоберислав, Новокаїри, Одрадокам'янка, Токарівка, Українка, Чорнобаївка та місто Херсон.

- повідомив Прокудін.

За його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 9 приватних будинків.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 12 - дістали поранення

- йдеться у дописі чиновника.

"Також окупанти понівечили Пункт Незламності, будівлю місцевої пожежної охорони, господарчі споруди, гараж та приватні автомобілі", - додав він.

Нагадаємо

19 липня у Херсоні внаслідок атаки російського дрона на приватний будинок постраждали двоє чоловіків 28 та 34 років. Їх госпіталізували з вибуховими та черепно-мозковими травмами, одному діагностовано уламкове поранення гомілки.

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Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
Прокудін Олександр Сергійович
Чорнобаївка (Херсонський район)
Білозерка (Херсонський район)
Херсонська область
Берислав
Херсон
Tesla
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