На Херсонщині вночі знищили 3 "шахеди", за добу є загиблий та 3 поранених
Київ • УНН
Російські війська обстріляли населені пункти Херсонської області, внаслідок чого 1 людина загинула, 3 отримали поранення, пошкоджено житлові будинки, школу, промисловий об'єкт, насосну станцію та газопровід.
У Херсонській області російські війська обстріляли 15 населених пунктів, внаслідок чого 1 людина загинула, 3 отримали поранення, ворог поцілив у заклад освіти, промисловий об'єкт, насосну станцію та газопровід, при цьому вночі в регіоні збито 3 ударні дрони типу Shahed, повідомив у вівторок голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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Зі слів Прокудіна, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Придніпровське, Ромашкове, Янтарне, Станіслав, Інженерне, Дніпровське, Білозерка, Токарівка, Михайлівка, Томарине, Новоолександрівка, Червоний Маяк та місто Херсон.
російські військові, за його даними, поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 7 багатоповерхівок та 7 приватних будинків. Були зафіксовані влучання в навчальний заклад, промисловий об'єкт, насосну станцію та газогін. Виток газу перекрито, загроз та пожеж наразі немає.
"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 3 - дістали поранення", - зазначив Прокудін у Telegram.
"Під час нічної дронової атаки сили протиповітряної оборони знищили над територією нашої області 3 "Shahed-131/136", - вказав голова ОВА.
Повітряні Сили збили 28 із 29 ударних російських дронів21.05.24, 08:01 • 104179 переглядiв